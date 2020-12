Annet Koster (KVNR) Havenvrouw van het Jaar 2020 Facebook

Twitter

Email Rotterdam 14 december 2020, 12:40

Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is gekozen tot Havenvrouw van het Jaar 2020. Aanleiding voor de onderscheiding van Annet Koster is haar niet aflatende inzet in 2020 voor de reders en hun zeevarenden, die door de Covid-19-pandemie een uitermate moeilijk jaar achter de rug hebben.

1 / 1 Annet Koster is uitgeroepen tot Havenvrouw van 2020. Annet Koster is uitgeroepen tot Havenvrouw van 2020.

Annet Koster heeft zich nationaal en internationaal ingespannen om aflossingen van bemanningen mogelijk te maken, onder meer door een afspraak tussen de KVNR en KLM om een luchtbrug voor zeevarenden op te zetten. Daarbij heeft zij bijgedragen aan het behoud van de positie van Rotterdam als grootste Europese ‘hub’ voor bemanningswisselingen en helpen voorkomen dat schepen daarvoor naar andere havens uitweken.

De KVNR vertegenwoordigt ongeveer 140 rederijen in de zeevaart, die op hun schepen ongeveer 4.500 Nederlandse zeevarenden hebben werken en nog eens ruim 22.000 buitenlandse zeevarenden. Vanwege de coronacrisis hebben velen van hen vastgezeten op hun schip omdat bemanningswisselingen onmogelijk waren. Eenmaal aan land bleek het door reisrestricties en beperkingen van het vliegverkeer vaak uitgesloten om naar huis te reizen.

Annet Koster is de 40ste havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Zij wordt de opvolger van Jan Valkier, ceo van rederij Anthony Veder, de nog fungerende Havenman van het Jaar 2019.

De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar.