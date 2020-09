Schuttevaer Premium Overheden steken 235 miljoen in verbetering Maas Facebook

Twitter

Email Arnhem 09 september 2020, 15:41

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en het rijk trekken samen 235 miljoen euro uit om de veiligheid van de Maas over een traject van 26 kilometer te verbeteren. Tussen Ravenstein en Lith krijgt de rivier meer ruimte, terwijl de dijken worden versterkt. Het karwei begint in 2023 en moet vijf jaar later klaar zijn.