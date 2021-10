Hapag Lloyd investeert in Jade Weser Port Facebook

Twitter

HAMBURG/WILHELMSHAVEN 01 oktober 2021, 17:30

Rederij Hapag Lloyd doet een grote investering in Jade Weser Port in Wilhelmshaven. De rederij heeft 30% van de aandelen van Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) gekocht en 50% van Rail Terminal Wilhelmshaven (RTW).

De rest van de aandelen blijft in handen van Eurogate. Over de aankoopprijs worden geen mededelingen gedaan. De afronding van de transactie wordt nog dit jaar verwacht. Het stadsbestuur van Hamburg heeft al groen licht gegeven. Hamburg is voor 14% eigenaar van Hapag Lloyd.