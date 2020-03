Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Coronavirus dupeert wereldvloot Facebook

Twitter

Email Papendrecht 11 maart 2020, 10:00

De droge-ladingschepen worden zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Gemiddeld bedroegen de inkomsten voor de capesizers in januari iets onder $ 3000 per dag. De inkomsten in februari zullen zeker niet hoger zijn. Veel zal afhangen of de dokwerkers snel het werk hervatten.