Eendracht Maakt Kracht (EMK), de actiegroep van Nederlandse en Belgische vissers, biedt dinsdag 30 mei in Brussel een stevige petitie aan tegen de Europese aanlandplicht. De petitie wordt overhandigd aan mevrouw Elisa Roller van de Europese Commissie en aan Alain Cadec, voorzitter van de Visserijcommissie in het Europees Parlement.

EMK-voorzitter Job Schot overhandigt een petitie met 23.035 handtekeningen tegen de aanlandplicht aan leden van het Europees Parlement.

Vooraf vindt vanaf 12.00 uur een EMK-manifestatie plaats. Vanaf het Schumanplein (waar de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie zetelen) wordt naar het Europese Parlement gelopen. Het bestuur van EMK doet een laatste oproep aan (Nederlandse en Belgische) vissers om mee te gaan. Aanmelden graag bij voorzitter Job Schot.

Schot: ‘EMK is niet voor niets opgericht. We grijpen alles aan om het tij te keren, want we kunnen de aanlandplicht niet over onze kant laten gaan. Welbeschouwd zal die het einde van de kottervisserij betekenen, wat ook duidelijk blijkt uit het VisNed-memorandum inzake choke-species. Het is ons ernst!'

Een vissersdelegatie gaat om 13.00 uur bij het Europees Parlement naar binnen. Gastheer daar is Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie/SGP en lid van de Visserijcommissie. ‘Het is belangrijk dat de Europese Commissie en mijn collega's van vissers zélf horen hoe hoog de nood is. Daarom heb ik de opstellers van de petitie uitgenodigd', aldus Van Dalen.

De petitie met circa 23.000 handtekeningen wordt tijdens de lunch als eerste overhandigd aan Elisa Roller. Mevrouw Roller is directielid van de DG Mare en bij de Europese Commissie eerstverantwoordelijke voor het dossier Technische Maatregelen, waar de aanlandplicht onderdeel van is.

Behalve voorzitter Cadec en Van Dalen zullen er meer fractiecoördinatoren uit het Europarlement aanwezig zijn, waaronder de Portugese visserijwoordvoerder Santos van de Sociaal Democraten. Ook de Nederlandse visserijbestuurders van VisNed en Nederlandse Vissersbond zijn present. (DvdM)