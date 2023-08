Gouden oorbel na bijna 25 jaar opgevist en terug bij eigenaar

Gouden oorbel terug

Het is een verhaal in de categorie ‘dit kan niet waar zijn’: Een visser verliest een gouden oorbel op zee en jaren later wordt deze teruggevonden tussen de vangst van vissers. Toch overkwam dit Wieringer visser Henk Kuiper. Hij verloor 23 jaar geleden zijn oorbel, afgelopen week vond een stagiair van de YE-118 de oorbel terug, zo bericht regionale omroep NH.