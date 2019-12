Schuttevaer Premium IJM-26 op wulkenvangst voor Aziatische markt Facebook

IJmuiden 08 december 2019, 17:15

Het Britse Vista Seafoods gaat met de IJM-26 Nord-Vista op wulken vissen. De voormalige Noorse longliner is onder Nederlandse vlag gebracht en heeft een ingrijpende en langdurige verbouwing ondergaan in het Deense Skagen. De 38,10 meter lange wulkenvisser is onlangs in IJmuiden aangekomen en gereed voor haar eerste reis.

1 / 1 De wulkenvisser IJM-26 Nord-Vista vlak voor vertrek naar IJmuiden. (Foto W.M. den Heijer) De wulkenvisser IJM-26 Nord-Vista vlak voor vertrek naar IJmuiden. (Foto W.M. den Heijer)