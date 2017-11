Schuttevaer Premium Gebrek aan schepen houdt afvalcontainers op de weg Facebook

Antwerpen 23 november 2017, 08:00

Een proef met het vervoer van afvalcontainers tussen Geel aan het Albertkanaal, Antwerpen en Izegem in West-Vlaanderen is geslaagd. Op die manier zijn 4000 vrachtwagenritten per week minder nodig. Maar een onmiddellijk vervolg komt er niet. Reden: onvoldoende geschikte schepen en laad- en losfaciliteiten.