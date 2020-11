Schuttevaer Premium Aan de Reis: Tankvaarttarieven naar laagste niveau in zes jaar Facebook

Twitter

ROTTERDAM 11 november 2020, 10:00

De prijzen lijken nog niet op te krikken, maar er wordt in elk geval in de droge-ladingvaart flink doorgevaren. Deze week was er weer een hele stroom aan reizen waaruit deze schippers konden kiezen. In de tankvaart daarentegen is de situatie verder verslechterd. De tarieven bevinden zich op het laagste niveau in zes jaar tijd.