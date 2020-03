Schuttevaer Premium Aan de Reis: Lading Rotterdam droogt op Facebook

Deventer 04 maart 2020, 10:05

Er wordt weinig aangeboden en er liggen veel schepen leeg. Vooral in de ARA-havens is het slecht. In Rotterdam werd volgens schippers vrijwel niets aangeboden. Minder kolen, minder containerlading uit China vanwege het coronavirus en de Pfas-problematiek zijn hier vooral debet aan.