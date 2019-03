Schuttevaer Premium Reimerswaal naar de sloop Facebook

Twitter

Email WINKEL 14 maart 2019, 08:00

Aan de inzet van het zelfzuigende beunschip Reimerswaal van Spaansen in Winkel komt een einde, nu is besloten om het ruim 50 jaar oude zandschip te laten slopen. Nog een opknapbeurt is volgens het Noord-Hollandse bedrijf niet meer rendabel.