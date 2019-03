Stuurman dood in ruim gevonden Facebook

Twitter

Email DEGGENDORF 7 maart 2019, 11:52

Een 55-jarige Poolse stuurman aan boord van een Duits binnenvaartschip in de haven van Deggendorf is bij het schoonmaken van het ruim verongelukt, meldde de Wasserschutzpolizei woensdag 6 maart.

Vermoedelijk is de man al eerder overleden. Hij was vanaf zaterdagmiddag alleen als wachtsman aan boord voor schoonmaak en veiligheid. Toen hij woensdag aan het begin van de middag zou worden opgehaald, werd zijn stoffelijk overschot in het ruim gevonden. Het werd door de brandweer van Deggendorf en Deggenau geborgen.

De Kriminalpolizei van Straubing sluit een misdrijf uit. ( DvdM