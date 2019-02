Schuttevaer Premium Schipper verstapt zich en raakt te water Facebook

DUISBURG 4 februari 2019, 08:50

Een 61-jarige tankerschipper is afgelopen donderdag 31 januari zwaargewond geraakt toen hij zich in de middag verstapte bij het aan boord gaan. De man kwam tussen twee langszij afgemeerde schepen in het ijskoude water terecht.

Het ongeval gebeurde aan de kade in de buurt van het pegelhuisje van Ruhrort. De schipper werd door de andere bemanningsleden uit het water gehaald. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. ( BO