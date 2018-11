Schuttevaer Premium VT verantwoordelijk voor omrijschade, maar hoeft toch niets te betalen Facebook

Twitter

ROTTERDAM/ADUARD 21 november 2018, 12:00

VT Chemicals in Rotterdam hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een stukadoorsbedrijf in het Groningse Aduard. Dat bedrijf had de tankrederij verantwoordelijk gesteld voor de extra kosten die het moest maken nadat de tanker Veendam van VT in 2012 de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal had aangevaren.