Lith 19 mei 2018, 15:00

Mijn moeder heeft nooit leren fietsen. In haar jeugd kwam het er niet van, na haar jeugd is ze zwanger, wordt ze het of is ze ervan herstellende. Dat alles is zo geregeld met mijn vader, een man van rust en regelmaat: op tijd naar bed, om te slapen en zo.