Heb ik een afslag gemist???



Getraumatiseerde moslims uit de woestijn zijn de oplossing voor het personeel gebrek in de binnenvaart??

Ja de overgrote meerderheid is moslim, Ja de overgrote meerderheid komt uit de woestijn, en indien ECHTE vluchteling is de kans op een trauma toch vele malen groter als het winnen van de lotto.

Gewoon een praktisch probleem: Hoe kan de jonge man aan zijn religieuze verplichting (vijf keer per dag bidden met het hoofd richting Mekka) voldoen op de rivier, Mittelland kanaal kom je een eind ;-)

Ook communicatie lijkt me niet echt eenvoudig. Ze willen wel dat die jongens op niveau B1 Duits spreken (dat is het niveau van 40% van de bevolking) maar dat lijkt me een utopie. Zie de taal achterstand die zelfs bij de tweede en derde generatie gast arbeiders nog aanwezig is.



Ik denk dat er redelijk wat andere jongeren met een westerse achtergrond (vroeger hete dat gewoon autochtoon) zijn die ook binnen een jaar klaargestoomd willen worden voor een carrière in de binnenvaart.

Bij deze groep zou je het hele jaar kunnen gebruiken voor nautische vakken en hoef je ze de voertaal al niet meer bij te brengen, dus na 1 jaar zijn die gewoon veel geschikter. Maar dat schijnt allemaal niet te kunnen.