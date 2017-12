Schuttevaer Premium Fout bezig in het ene land, in beeld in het andere Facebook

Twitter

Email Driebergen 20 december 2017, 11:00

De Europese waterpolitieorganisatie Aquapol geeft ook komend jaar veel aandacht aan slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting van werknemers op de Rijn. Ook een veilige vaart, het tegengaan van illegale afvaltransporten en controle op verboden lozingen zijn speerpunten in 2018. Aquapol zit er bovenop en toch heeft de organisatie zelf geen enkele agent in dienst. Een gesprek met directeur Ad Hellemons over zijn netwerkorganisatie.