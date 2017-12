Schuttevaer Premium Kamer eist spoeddebat over stookolie met chemisch afval Facebook

De praktijk waarbij stookolie wordt verdund met chemisch afval is geen groot gifschandaal. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie herkennen zich dan ook niet in berichtgeving dat ‘deze brandstofzwendel erger is dan de eiercrisis'. Maar de 2Doc-documentaire ‘Beerput Nederland' werpt een ander licht op de zaak en de Tweede Kamer eist een spoeddebat.