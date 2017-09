Schuttevaer Premium Officiële aftrap nieuwe adviescentra ‘Werken aan werk' Facebook

ROTTERDAM 15 september 2017, 12:00

Oud-Feyenoordspeler John de Wolf, demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Han Busker hebben maandag 4 september in Rotterdam de officiële aftrap gegeven voor de vijf nieuwe werk- en adviescentra ‘Werken aan werk' van vakbond FNV. Een daarvan is het speciaal voor de maritieme sector en ondergebracht bij Nautilus International in Rotterdam.