Ach en wee, wat een geklaag weer van het Duo Welbekend... De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is na de tweede wereldoorlog opgericht om de vrede in Europa te verzekeren en oorlog te voorkomen. En zie: er is al meer dan 70 jaar geen fysieke oorlog meer tussen de landen die deelnemen in wat nu de Europese Unie heet. Een unicum. Bovendien is de welvaart in West Europa ongekend groot. Dat er geld naar de Grieken gaat heeft te maken met solidariteit en een ander een puntje van de enorme taart gunnen. En voorlopig staat die taartpunt nog als schuld op de Griekse balans. Schippers die voor een fooi hun vervoer verrichten, doen dat uiteindelijk helemaal zelf. Ze zijn zelfstandig ondernemer en zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor hun omzet. Als de EVO leden er daadwerkelijk in slagen om een miljard te besparen ten koste van de binnenvaartondernemers, worden ze daar kennelijk toe in staat gebracht. Er zijn in het verleden genoeg initiatieven geweest om tot samenwerking en transparantie onder binnenvaartondernemers te komen. Een aantal daarvan is succesvol gebleken zoals NPRC, ELV, PTC en een aantal kleinere. Ook bevrachtingskantoren die het vertrouwen van hun schippers genieten, dragen daar aan bij. Zij creëren de benodigde massa om als serieuze wederpartij van verladers te worden behandeld.