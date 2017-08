Stuurloos op Rijn Facebook

Twitter

Email NEUWIED 22 augustus 2017, 08:00

Een tanker is zondagavond 13 augustus vanwege stroomuitval in problemen gekomen op de Duitse Rijn bij Neuwied.

Omdat niet duidelijk was of het schip zinkende was, rukten de hulpdiensten na de melding massaal uit. Eenmaal ter plekke bleek dat er geen lekkage was. De stuurmachine was uitgevallen als gevolg van de stroomstoring, waarop het anker was ingezet voor een noodstop.

Na ruim een uur lukte het de bemanning om het noodstroomsysteem aan de praat te krijgen. Een brandweerboot en een boot van de Wasserschutzpolizei begeleidden het schip stroomafwaarts naar een aanlegplaats. (MdV)