Kapitein laat stuurhuis Amadeus Amethyst te laat zakken

AMSTERDAM 9 juni 2017, 13:00

Wacht niet tot het laatste moment om het stuurhuis te laten zakken voor een brugpassage. Als het systeem ineens superlangzaam gaat, kan het pats-boem zijn, en wég is het stuurhuis. Dat is een van de conclusies van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart in de tweede tuchtzaak dit jaar waarin de kruiplijncoaster Amadeus Amethist het onderwerp is.