ZOETERMEER 15 februari 2017, 13:00

De kosten in de binnenvaart stijgen dit jaar maximaal ruim 7%. Een hogere brandstofprijs is daarvan de voornaamste oorzaak. De stijging is een omslag na vier jaar van kostprijsdalingen, zo blijkt uit een kostenrapportage die onderzoeksbureau Panteia maakte in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).