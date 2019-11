Schuttevaer Premium Jan van Belzen treedt terug bij BLN en CBOB Facebook

ZWIJNDRECHT 29 november 2019, 15:41

Jan van Belzen legt per 1-1-2020 zijn taken als voorzitter van de CBOB en vicevoorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer neer. Dat meldt het bestuur van de BLN-ledengroep Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB).