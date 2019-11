Schuttevaer Premium Walpersoneel dat ‘schippertje’ zegt, dat kan echt niet meer Facebook

Dordrecht 27 november 2019, 11:52

Veiligheid is meer dan kennis van regeltjes en procedures. Elkaar kennen en een juiste communicatie zijn minstens even belangrijk. Dat is de vaste overtuiging van Ton Mol, manager Safety Management en Operations bij bevrachter Interstream Barging. Hij besloot de bemanningsdagen voor de vloot eens over een heel andere boeg te gooien.