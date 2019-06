Schuttevaer Premium ‘Green Deal opmaat nieuwe systeemsprong’ Facebook

DEN HAAG 12 juni 2019, 13:56

‘We staan aan de vooravond van een nieuwe systeemsprong. In plaats van de zeilen te strijken die plaatsmaken voor motoren – de vorige systeemsprong – ruilen we over een aantal jaren de dieselmotoren in. Een groene revolutie in de scheepvaart.’ Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 11 juni bij de ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.