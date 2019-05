‘Drie ongelukken riviercruise staan op zichzelf’ Facebook

‘Drie ongelukken met riviercruiseschepen in één maand tijd is veel, maar vooralsnog lijkt dit een toevalligheid waaraan geen conclusies over de scheepvaartveiligheid verbonden kunnen worden.’ Dat antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op schriftelijke vragen van D66-Kamerlid Rutger Schonis naar de veiligheid in de riviercruisevaart.

1 / 1 De aanvaring van het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun op 1 april met een tanker op de Westerschelde bij Terneuzen staat volgens minister Cora van Nieuwenhuizen geheel los van andere aanvaringen waarbij passagiersschepen zijn betrokken. (Archieffoto HVZ/Roland de Jong) De aanvaring van het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun op 1 april met een tanker op de Westerschelde bij Terneuzen staat volgens minister Cora van Nieuwenhuizen geheel los van andere aanvaringen waarbij passagiersschepen zijn betrokken. (Archieffoto HVZ/Roland de Jong)

Minister Van Nieuwenhuizen ziet geen structurele oorzaken

Door Dirk van der Meulen

In korte tijd was het driemaal raak: op de Waal (20 maart), de Westerschelde (1 april) en de Nieuwe Maas (16 april). Van Nieuwenhuizen: ‘De drie recente ongevallen met passagiersschepen lijken op zichzelf staande incidenten in verschillende situaties. Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van structurele oorzaken of dat er een technische aanleiding is.’

Niet drukker

‘Is het waar dat het steeds drukker wordt in de binnenvaart en dat er een toename is van riviercruiseschepen?’, wilde Rutger Schonis van de minister weten. Zij heeft die indruk niet: ‘Het wordt in de binnenvaart niet drukker. De vlootcapaciteit blijft ongeveer constant. Door de schaalvergroting gaat dit gepaard met een afname van het aantal schepen. Hoewel het aantal riviercruiseschepen wel toeneemt, is de groei voor heel Europa minder dan 10 schepen per jaar op een totale vloot van 359 schepen in 2018. De gehele Europese binnenvaartvloot bestaat uit meer dan 15.000 vaartuigen.’

Wel zijn er volgens de minister in het voorjaar relatief meer bewegingen met riviercruiseschepen. ‘De doorgang naar de Donau is traditioneel een paar weken gesloten vanwege werkzaamheden bij Frankfurt en de Keukenhof trekt veel bezoekers. Ongeveer een derde van het totaal aantal bewegingen van deze schepen in Nederland vindt daarom in de maanden april en mei plaats.’

Onderzoeksraad

Over de oorzaken van de ongevallen zegt de minister niets in haar beantwoording. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft informatie verzameld over de drie incidenten, schrijft ze. Naar het incident op de Westerschelde stelt de OVV een onderzoek in. ‘Het rapport dat daarover verschijnt wordt natuurlijk met de Kamer gedeeld.’

Uitgebreider gaat Van Nieuwenhuizen in op de vraag van Tweede Kamerlid Schonis of en hoe het veiliger kan. ‘Rijkswaterstaat heeft op geselecteerde punten van het vaarwegennet actief verkeersmanagement ingezet, juist bij vaarwegkruispunten en daar waar veel scheepvaart elkaar ontmoet en oploopt.’

Over schepen en bemanningen schrijft ze: ‘Voor de binnenvaart zijn internationale regels vastgelegd voor het varen, de samenstelling en opleidingen van de bemanning en de technische eisen aan de schepen. Alle schippers hebben opleidingen en documenten die internationaal erkend zijn. Het programma voor de nieuwe opleidingen wordt nog verder geharmoniseerd door de implementatie van de recente Europese richtlijn voor beroepskwalificaties. Deze richtlijn is in januari 2018 in werking getreden.’

Veiligheidspersoneel

Op internationaal varende riviercruiseschepen is volgens minister Van Nieuwenhuizen ook speciaal gecertificeerd veiligheidspersoneel aanwezig. ‘Voor passagiersschepen bestaan er, naast de standaardeisen die voor ieder binnenvaartschip gelden, aanvullende eisen in de technische voorschriften. Een werkgroep van het internationale comité voor standaarden in de binnenvaart, CESNI, is momenteel bezig om de formulering of interpretatie van de technische voorschriften in dit speciale hoofdstuk te verbeteren.’

Verder geldt dat de binnenwateren in de EU verdeeld zijn in Zones 1 (hoogste golven) tot en met 4 (kleinste wateren) en Zone R (= Rijn). De Westerschelde is Zone 2 en Nederland heeft voor passagiersschepen die op Zone 2 wateren varen aanvullende eisen gesteld op het gebied van stabiliteit, uitrusting, veiligheidsafstand en vrijboord, legt de minister uit.

Veiligheidsregio’s

Zijn de veiligheidsregio’s in gebieden waar riviercruiseschepen doorheen varen voldoende op calamiteiten met veel passagiers voorbereid, is een andere vraag die Schonis de minister voorlegde. Van Nieuwenhuizen: ‘De veiligheidsregio’s voorzien, onder hun eigen verantwoordelijkheid, in operationele planvorming op meer dan 50 scenario’s in het regionale risicoprofiel. Eén daarvan is “Vaarweg Incident Management” en hierbinnen is aanvaring één van de hoofdscenario’s.

‘In de huidige planvorming wordt ingestoken op generieke voorbereiding, het snel opschalen als een scenario daarom vraagt en de samenwerking met specifieke partners. Daarnaast bereiden de veiligheidsregio’s zich breed (leiding, coördinatie, communicatie en hulpverlening) voor op optreden bij grootschalige inzet met meerdere slachtoffers.’