Schuttevaer Premium NRF levert beunkoelers voor robotschip Yara Birkeland

MILL 25 april 2019, 18:00

Beunkoelerfabrikant NRF in het Brabantse Mill levert acht beunkoelers van het onderbouwtype met DNV-klasse voor ‘s werelds eerste autonome schip wat volledig emissieloos vaart, de Yara Birkeland. Dit schip is momenteel in aanbouw op de Noorse werf Vard.