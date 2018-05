quote : En wanneer de stroom voor de Hyperloop groen wordt opgewekt is het transportmiddel zeer milieuvriendelijk. unquote



zoiets heet open deur geloof ik.



Als kerosine geen uitstoot veroorzaakte was vliegen de schoonste vervoersmodi.



ppfffff en zo word je dag in en dag uit met dat soort onzin bestookt.



Wel slim om dat in Mumbai te doen, 0,005 % uitstoot verminderen daar staat gelijk aan 95% uitstoot verminderen hier.



Verder leuk speeltje dat zeker te weten gebouwd gaat worden, maar of het praktisch is en/of toekomst heeft?



Is ieder geval nuttiger van die arabier als een overdekte skihal te bouwen midden in de woestijn.