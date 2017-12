Deze personen denken dat wij achterlijk zijn, als je 6 i.p.v. 5 dagen over je reis moet doen, omdat de ontvanger niet eerder het product kan gebruiken, ga je natuurlijk langzamer varen, mits de ontvanger zich aan de afspraak houd, of denk je dat we de gasolie voor jan Doedel door de pijp laten gaan, rustiger varen is het eerst verdiend.

voorts lees ik nergens, wie er ingrijpt als een van de autonome varende schepen een blackout krijgt, of nemen we het risico van een aanvaring op de koop toe.

Als de computer uitvalt zou toch iemand het schip over moeten nemen, als dit voor langere tijd is, als ieder schip autonoom vaart is er niemand meer die het vak verstaat.