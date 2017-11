Schip met de brug communiceren, en je snelheid aanpassen, dat is een goed begin. Dus dan krijgen we niet meer te horen: schipper u moet even wachten, want ik ben met een andere brug bezig. Want de brug "weet" dat er een schip aan komt en gaat nu altijd op tijd open. Waarom maken ze daar geen brug programma voor de ha ha