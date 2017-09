Schuttevaer Premium Beele Engineering bouwt eigen kennis-campus Facebook

Twitter

Email AALTEN 25 september 2017, 10:00

Specialistische kennis delen, uitbreiden en overbrengen aan volgende generaties. Met die ambitie bouwt Beele Engineering momenteel op een vierenhalve hectare groot terrein tegenover het station van Aalten het Beele Engineering Center for Excellence and Technology Advancement. Het miljoenenproject is een initiatief van de gedreven ondernemer Hans Beele, die zijn bedrijf in 45 jaar ontwikkelde tot een wereldwijd opererende autoriteit op het gebied van zogenoemde ‘safety sealing systems'.