Als het werkt: Squat

Squat is een fenomeen waarvoor alleen een Engelse term bestaat. Het treedt voornamelijk op in ondiep water en in het bijzonder op kanalen en rivieren, dus het komt bij uitstek voor op Nederlandse wateren. Maar toch, er bestaat geen accuraat Nederlands woord voor. Het is de vermindering van de hoeveelheid water onder de kiel bij een (snel)varend schip ten opzichte van een stilliggend schip. Het hangt ook samen met de zijdelingse krachten op schepen bij het oplopen en ontmoeten.

Om het verschijnsel squat te kunnen begrijpen, moeten we kijken naar wat het vaarwater doet als er een schip doorheen vaart. Het schip heeft een waterverplaatsing van (om het simpel te houden) 1000 ton. Dat houdt in dat het schip 1000 ton aan water wegdrukt. Maar dat doet het niet éénmalig, maar gedurende de gehele reis. Eerst ligt er 1000 ton water voor de boeg, even later neemt het schip diezelfde plaats in en is er 1000 ton water op die plaats verdwenen. Nog weer een scheepslengte verder gevaren is juist het schip verdwenen en is dezelfde plek weer gevuld met water. In andere woorden kan men stellen dat, wanneer een schip van A naar B vaart, er 1000 ton water van B naar A verplaatst. Zolang het schip vaart, is dus sprake van een constante waterstroom in tegengestelde richting van het schip. Deze stroom wordt wel de retourstroom genoemd.

Eenvoudig experiment

Stromend water gedraagt zich anders dan stilstaand water. En als een schip door een smal en ondiep kanaal vaart, krijgt de waterstroom die tegen het schip in gericht is, een veel grotere snelheid dan wanneer hetzelfde schip zich in ruim vaarwater bevindt. De hele waterstroom moet zich door een kleinere opening tussen schip en oevers en/of schip en waterbodem persen. En die snelheid van het water is belangrijk, want die zorgt voor vreemde effecten.

Om die effecten te begrijpen kunnen we een eenvoudig experiment doen. Neem een papierstrook en druk één uiteinde hiervan tegen de kin en laat het andere einde bungelen. Blaas dan stevig en de papierstrook zal omhoog komen dankzij de lucht die boven de strook in beweging is en eronder niet. De druk in bewegende lucht is dus lager dan in stilstaande lucht en dat is ook het geval met water. Hoe harder water stroomt, hoe minder druk het heeft.

Afnemende druk

Bij snelstromend retourwater, dus bij hoge scheepssnelheden en smalle doorvaarten is dit effect het meest merkbaar. Onder de kiel, waar het water het hardst stroomt, zal de druk van het water afnemen. Het water zal het schip minder optillen en het schip zal een stukje naar de bodem zakken, kortom er zal minder water onder de kiel zitten. De effecten hoeven niet dramatisch te zijn als er bij vertrek ruim voldoende kielspeling was. Maar als de kielspeling beperkt was, kan het zijn dat het schip tijdens de reis wel met de waterbodem in aanraking komt.

Omdat door klimaatverandering perioden met lage waterstanden vaker gaan voorkomen, zal het verschijnsel squat steeds belangrijker worden om in de gaten te houden. Het is dan niet meer voldoende om te zeggen, bij afvaart stak mijn schip 2,50 meter diep. In smal vaarwater en bij hoge snelheid kan dat in de praktijk wel eens 2,75 meter zijn.

Een vervelende drempel in het vaarwater, zoals bij Nijmegen, kan dan ook het best met zo laag mogelijke snelheid worden genomen als het schip vrij diep steekt. Dan komt hier in elk geval weinig squat bij.

Vuistregeltje

De grootte van de squat is zeer moeilijk te voorspellen, omdat de berekening erg ingewikkeld is. Dat komt weer omdat de squat van een groot aantal factoren afhankelijk is, die allemaal in de berekening moeten worden meegenomen. Zo zijn van het schip behalve de snelheid ook de waterverplaatsing, de diepgang en de blokfactor van belang, terwijl van het water het profiel van het vaarwater, maar ook de positie van het schip ten opzichte van het midden van het vaarwater belangrijk zijn. Maar er is wel een vuistregeltje dat eenvoudig is te onthouden, een tweemaal zo hoge snelheid, geeft een viermaal zo hoge squat. Squat gedraagt zich kwadratisch.

