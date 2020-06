Schuttevaer Premium ‘We moeten allemaal acquisiteur zijn’ Facebook

Acht jaar geleden zei Eric van Dam van de Sympathie in Schuttevaer: ‘Ik weet niet of ik over een jaar nog voor de NPRC vaar. Ik ben er niet mee getrouwd’. Anno 2020 is Van Dam een decennium lid van de coöperatie met ruim 130 schepen. En voorzitter van de leden-adviesraad. En vurig pleitbezorger van het varen voor een coöperatie. Vooral in deze bijzondere tijden. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als je niet voor een coöperatie vaart, je eerder de klos bent’, zegt hij tijdens een gesprek in ‘RIVM proof’ opstelling op het achterdek, afgemeerd boven de sluis Hüntel in het Dortmund Emskanal.