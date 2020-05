Schuttevaer Premium Nog minder praatjes door corona Facebook

OUDERKERK A/D IJSSEL 27 mei 2020, 09:21

Schipper Bas Boom (67) verdient al meer dan vijftig jaar zijn brood in de binnenvaart. In die halve eeuw werd het werk allengs minder zwaar, maar verdween ook de gezelligheid van een praatje maken of samen buurten. In tijden van corona dreigen nu zelfs de zeldzame praatjes bij het laden en lossen te verdwijnen, doordat alle de laad- en losbonnen worden gemaild.