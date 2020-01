In het visruim draait alles om kwaliteit

Op de foto is in het midden de bak (met groene slang) met slurry-ijs te zien. Met een emmer wordt dit ijs uit de bak geschept. Rechts boven de frosters die de temperatuur in het visruim op peil houden, met watertank die zoet- of zoutwater omzet in slurry-ijs. Links in het midden (net zichtbaar) de kee met scherfijs en daarboven de ijsmachine. Het bemanningslid drukt op het paneel om de vissoort in te stellen. Op de voorgrond een viskist met discards (tong) die in het kader van de aanlandplicht apart, maar duidelijk zichtbaar in het visruim moet worden opgeslagen. (Foto Bram Pronk)