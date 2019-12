Schuttevaer Premium De zee slaapt nooit voor de KNRM Facebook

SCHEVENINGEN 20 december 2019, 12:40

Je eigen leven op het spel zetten om dat van een ander te redden. Om dat op vrijwillige basis te doen, vraagt een groot hart en een enorme motivatie. Het is wat de opstappers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in ruime mate bezitten. En moed, want de zee is een geduchte vijand wanneer ze slecht geluimd is.