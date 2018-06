Schuttevaer Premium Living Stone eindelijk op proeftocht Facebook

Twitter

Email SCHIEDAM 19 juni 2018, 09:13

Het is er nu toch van gekomen. Ruim een jaar later dan oorspronkelijk gepland is het multifunctionele steenstortvaartuig Living Stone van DEME-dochter Tideway vanuit Schiedam aan haar proeftochten begonnen.