Schuttevaer Premium Sleepvloot De Hoop naar Kaspische Zee Facebook

Twitter

Email LOBITH 18 juni 2018, 13:52

Scheepswerf De Hoop heeft opnieuw een serie werkschepen opgeleverd aan Caspian Offshore Construction (COC) uit Almaty in Kazachstan. Deze keer betrof het zes duwsleepboten voor de uitbreiding van de oliewinningsfaciliteiten in het Tengiz-veld in de Kaspische Zee.