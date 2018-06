Schuttevaer Premium ‘Orderportefeuilles lopen verrassend snel vol' Facebook

DELFZIJL 15 juni 2018

De scheepswerven in Groningen zien hun orderportefeuilles momenteel verrassend snel vollopen. ‘Aangenaam verrast', verklaarde directeur Roel de Graaf van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) tegenover RTV Noord. ‘Ze zijn vooral actief in een markt van zeeschepen die helemaal nog niet zo goed aan het herstellen is, maar ze boeken wel orders.'