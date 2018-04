Nu is het milieu gered, yippie.

Terug winning van warmte, daar was nog niemand opgekomen, en varen op zwavel arme diesel............. dat is sinds 2011 Europees verplicht, en er is niks anders te krijgen. GTL was zeker te duur??

Vraag me af of heel het ding wel ccr proof is. Kan nergens vinden wat voor motor erin staat bv.