Schuttevaer Premium Damen print scheepsschroef Facebook

Twitter

Email Gorinchem 25 juni 2017, 08:00

Damen Shipyards laat deze zomer een bronzen schroef voor een van haar Stan Tugs 3D printen. Deze WAAMpeller moet de eerste schroef ter wereld worden die is goedgekeurd door een klassenbureau. De schroef krijgt een diameter van 1,30 meter en weegt 180 kilo. Damen wil hiermee laten zien dat de tijd van experimenteren met 3D-printen voorbij is en dat de 3D-techniek nu al kan worden ingezet in de maritieme industrie.