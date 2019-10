Schuttevaer Premium Twee doden in sloopschip Facebook

Twitter

CHITTAGONG 15 oktober 2019, 08:17

Op een sloopstrand in Chittagong in Bangladesh zijn zaterdagavond 12 oktober twee arbeiders om het leven gekomen terwijl ze in een zeesleper aan het werk waren. Door nog onverklaarbare oorzaak raakten de mannen, 22 en 23 jaar oud, terwijl ze samen in een watertank aan het werk waren, buiten bewustzijn.