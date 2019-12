Pon Holdings neemt RH Marine Group volledig over Facebook

AMSTERDAM 23 december 2019, 18:11

Pon Holdings wordt met ingang van 2020 volledig eigenaar van RH Marine Group, met Radio Holland Group (Rotterdam), VBH (Amsterdam) en Aerius Marine (Hamburg). Sinds 2015 heeft Pon al een belang in RH Marine Group, waar Parcom Capital nu nog het meerderheidsbelang in heeft.

Voor de overname is nog wel goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en relevante medezeggenschapsorganen. Betrokken partijen streven ernaar om de overname voor eind januari 2020 af te ronden. Bij Radio Holland is maandag 23 december blij gereageerd op de volledige overname door Pon. Feitelijk wordt er al ruim twee jaar samengewerkt binnen de maritieme tak van Pon Holdings, één van de grootste familiebedrijven in Nederland.

Eigen expertise

Met ieder een eigen expertisegebied en portfolio van technische oplossingen zijn de bedrijven Radio Holland, VBH en Aerius Marine actief in een breed scala aan maritieme (sub-)segmenten en bedienen zij klanten over de hele wereld.

Radio Holland Group (570 medewerkers) levert en onderhoudt navigatie- en communicatieapparatuur en maritieme elektronica aan boord van diverse typen schepen en heeft met 70 locaties een wereldwijd servicenetwerk.

VBH (150 medewerkers) is een vooraanstaande leverancier van unieke, high end audiovisuele producten, connectiviteit, beveiligingsproducten en services aan boord van superjachten en heeft vestigingen in Frankrijk, USA en Duitsland.

Aerius Marine (200 medewerkers) ontwerpt en levert HVAC (heating, ventilation & air conditioning) en refrigeration & fire detection oplossingen aan boord van cruiseschepen, marineschepen en megajachten met vestigingen in UK, Duitsland, Frankrijk, India en Australië.

Alle aandelen

Pon Holdings en Parcom Capital werden in augustus 2015 gezamenlijk aandeelhouder van RH Marine Group, het voormalige Imtech Marine. Pon Holdings en Parcom Capital zijn nu overeengekomen dat Pon Holdings 100% aandeelhouder wordt.

Pon Holdings is actief in de maritieme markt, met de verkoop en service van onder meer Caterpillar motoren en generatoren. Daarnaast heeft Pon Holdings met Bakker Sliedrecht en RH Marine BV in de afgelopen jaren veel internationale expertise opgebouwd in de maritieme en offshore sector. De activiteiten van RH Marine Group passen daar goed bij.

Na de overname zullen Radio Holland Group, VBH en Aerius Marine zelfstandig opereren binnen Pon Holdings. (DvdM)