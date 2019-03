Schuttevaer Premium Pioneering Spirit verlegt opnieuw haar grenzen (video) Facebook

Twitter

Email STORD 24 maart 2019, 16:32

Offshoreaannemer Allseas heeft met de Pioneering Spirit, in het kader van de eerste fase van het grote Johan Sverdrup project, opnieuw een wereldinstallatierecord gevestigd. Deze keer met het plaatsen van de 26.000 ton wegende topside van het processingplatform. Het Johan Sverdrup veld bevindt zich in blok 16/2 in de Noorse sector van de Noordzee, op zo'n 160 kilometer ten westen van Stavanger.