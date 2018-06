Schuttevaer Premium Offshore-installatierecord met Pioneering Spirit (video) Facebook

STORD 5 juni 2018

Opnieuw is Allseas er voor wat betreft het uitvoeren van single-lift installatiewerk in geslaagd de grenzen verder te verleggen. Hiervoor heeft de offshoreaannemer met haar grootste offshoresupportvaartuig ter wereld, de Pioneering Spirit, de 22.000 ton wegende bovenbouw van het Johan Sverdrup boorplatform in één keer en in slechts drie uur tijd op de al eerder in zee geïnstalleerde jacket geplaatst.