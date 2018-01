Schuttevaer Premium Peterson introduceert vessel sharing concept in Schotland Facebook

ABERDEEN 18 januari 2018, 10:00

Er is jarenlang voor gelobbyd, maar nu is het logistiek dienstverlener Peterson dan toch gelukt om het zogeheten vessel sharing-concept ook aan de overzijde van de Noordzee aan de man te brengen. Peterson gaat daar met drie partijen in zee, waaronder Maersk Oil North Sea, voor het bundelen van de bevoorradingsactiviteiten voor offshore-installaties in de Britse Noordzee.