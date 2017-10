Schuttevaer Premium Ontmanteling komt op gang Facebook

Twitter

Email Den Helder 9 oktober 2017, 09:00

Het trok wereldwijd veel aandacht toen de bovenbouw van zowel het Noorse Yme-platform als het Engelse Brent Delta-platform uit zee werd verwijderd met het allergrootste vaartuig ter wereld, de Pioneering Spirit van Allseas. Meteen was hiermee de focus gericht op een nieuwe marktsector in de offshore-industrie die momenteel, na moeilijke jaren, snel op gang lijkt te komen. Een sector waarin de komende decennia in West-Europa 90 tot 100 miljard euro zal worden geïnvesteerd.