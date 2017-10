Schuttevaer Premium Groot seismisch onderzoek op Noordzee Facebook

DEN HELDER 30 september 2017, 18:17

Petroleum Geo Services (PGS) is in opdracht van Petrogas E&P Nederland begonnen met driedimensionaal seismisch zeebodemonderzoek in het noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee. Hiervoor wordt het vaartuig Ramform Vanguard ingezet.