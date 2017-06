Schuttevaer Premium Goliath gaat Chinese windindustrie helpen Facebook

VLISSINGEN 12 juni 2017

Via de float-on methode is het hefplatform Goliath van DEME-dochter GeoSea in de haven van Vlissingen geladen op het zware-ladinschip Kang Sheng Kou van Cosco Heavy Lift. Reisdoel is Shanghai in China.